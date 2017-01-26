Українсько-польські відносини залежать від скасування заборони на в'їзд меру Перемишля

Відносини Варшави і Києва залежать від скасування заборони на в'їзд до України для мера польського міста Перемишля Роберта Хоми, вважає заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Ян Джеджичак.

"Без роз'яснення цієї ситуації, без скасування рішення важко уявити собі подальшу співпрацю", - цитує слова Я. Джеджичака польске видання "Rzeczpospolita" у середу.

За його словами, МЗС Польщі здивований таким рішенням СБУ. "Цей інцидент абсолютно не повинен мати місця", - зазначив заступник міністра.

Я. Джеджичак також наголосив що, якщо рішення про заборону в'їзду для Р. Хоми не буде скасовано, представники польського МЗС відмовляться від участі в X Форумі "Польща-Україна", що розпочнеться в польському Ряшеві 27 січня. "Це буде лише початок нашої реакції, яка буде далекосяжною, в цьому можу запевнити", - додав дипломат.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила меру польського міста Перемишль Роберту Хомі в'їзд на територію України.

За словами прес-секретаря СБУ Олени Гитлянской така заборона була видана ще влітку 2016 року "в інтересах безпеки нашої держави".

За інформацією польських ЗМІ, 17 січня мер Перемишля не зміг перетнути польсько-український кордон, коли їхав в Україну на запрошення української сторони.

За інформацією ЗМІ, у червні 2016 р. стався напад на мирну українську процесію і було скасовано свято Івана Купала в Перемишлі. Мер міста Роберт Хома спочатку назвав напад на процесію "неприпустимим", проте зажадав від місцевих українців дотримуватися чіткої позиції "щодо випадків героїзації ОУН-УПА і подій нашої спільної історії, як Волинська трагедія, оскільки це теми, яких уникнути не вдасться".