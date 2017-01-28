Зняття санкцій з РФ без виконання Мінських угод розв'яже Москві руки

Для Заходу буде катастрофічною помилкою ухвалення рішення про зняття санкцій з Російської Федерації без виконання Москвою своїх зобов'язань у рамках Мінського процесу, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми вже бачимо, що Російська Федерація в деяких країнах цілком успішно розхитує як громадську думку, так і політиків популістичних і безвідповідальних, які хочуть бачити в першу чергу свої рейтинги сьогодні і не думають на три кроки вперед, не розуміють тієї загрози, яку несе РФ, не лише для України, а й для регіону і світу. Якщо це не буде зупинено спільними зусиллями як Європи, так і інших країн світу, це розв'яже руки РФ", - сказала І.Клімпуш-Цинцадзе журналістам у суботу в Києві.

Тому віце-прем'єр сподівається, що прагматичне розуміння переможе бажання заробити гроші на скасування санкцій з РФ.

Вона також зазначила, що 2017 рік буде непростим, але це не привід "складати руки і плисти за течією".

"Кожні півроку, коли проводилося обговорення в Європейському Союзі щодо зняття санкцій з Російської Федерації, або незняття санкцій, цей процес ніколи не був легким. І для нашої дипломатії, і для наших громадських організацій, народних депутатів – нам усім доводилося включатися в ці обговорення. Той фактаж, який ми приводили щодо того, як Росія не виконує своїх зобов'язань у рамках Мінська, тому я вважаю, що це буде надзвичайною помилкою, катастрофічною для Заходу, ухвалення рішення про те, що можна скасувати санкції без того, щоб Росія виконала ті умови, за порушення яких були накладені санкції", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе.