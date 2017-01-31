Політика

18:29 31.01.2017

В ОБСЄ розпочалося засідання з питання загострення ситуації в Авдіївці

Постійна рада ОБСЄ розпочала термінове засідання з питання загострення ситуації в м. Авдіївці Донецької області, повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ", - написала М.Беца на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у вівторок.

У свою чергу місія України при ОБСЄ на сторінці у Twitter із посиланням на постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука повідомляє, що загострення ситуації Авдіївці відбувається внаслідок постійних атак гібридних російських військ.

"Понад 80 снарядів РСЗВ "Град" були випущені гібридними російськими військами по Авдіївці з житлових кварталів Донецька", - повідомляє місія України при ОБСЄ з посиланням на слова І.Прокопчука.

За його словами, українська влада робить усе можливе для забезпечення життєдіяльності та допомоги людям в Авдіївці, яка внаслідок обстрілів залишилася без тепла, електроенергії та водопостачання.

І.Прокопчук також зазначив, що Росія ігнорує запити для встановлення режиму припинення вогню в Авдіївці.

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