Речник високого представника ЄС закликає до негайного припинення боїв у районі Авдіївки

Обстріл м. Авдіївки Донецької області із забороненої зброї є кричущим порушенням режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами, заявляє речник високого представника Європейського Союзу.

"Напружені бойові дії поблизу Авдіївки, які тривають останніми днями, з тяжкими обстрілами із забороненої зброї та значною кількістю жертв є кричущим порушенням режиму припинення вогню, як це передбачено Мінськими угодами. Це наражає на неабиякий ризик мирних жителів", - йдеться в заяві речника, оприлюдненій на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні в соцмережі Facebook у вівторок.

Крім того, зазначено, що загострення ситуації призвело до серйозних руйнувань об'єктів, що забезпечують місцеве населення базовими комунальними послугами.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій. Результатом цього має стати також ремонт найважливішої інфраструктури. Всеохоплююче дотримання режиму припинення вогню є вкрай важливим кроком у напрямі повного виконання Мінських угод, що є підґрунтям для мирного та довгострокового вирішення конфлікту - із повагою суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

В ЄС також наполягають на наданні повного та необмеженого доступу до всіх зон конфлікту представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.