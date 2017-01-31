Гройсман в Авдіївці: Ситуація повністю контрольована, подання тепла здійснюється на мінімальному рівні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що станом на 19:00 вівторка ситуація в Авдіївці (Донецька обл.) контрольована і владі вдається підтримувати мінімальний рівень подання тепла на об'єкти інфраструктури міста.

"Ми підтримуємо на мінімальному рівні параметри тепла, і у нас є сподівання, що спільними зусиллями ми зможемо ситуацію утримувати і навіть покращувати. Я не хочу вдаватися до технічних деталей, але станом на зараз ситуація в місті повністю контрольована", - сказав він під час засідання оперативного штабу в Авдіївській військово-цивільній адміністрації у вівторок увечері

В.Гройсман зазначив, що під час наради було опрацьовано всі альтернативні сценарії енергозабезпечення Авдіївки, щоб підтримувати на мінімальному рівні життєдіяльність міста.

Він повідомив, що Авдіївська міська лікарня вже перебуває на альтернативному енергозабезпеченні, важких хворих евакуювали, залишилися тільки хворі, які у разі необхідності можуть продовжити лікування вдома.

"Військово-цивільна адміністрація ухвалила рішення щодо призупинення навчального процесу, і це правильне рішення. У п'яти школах навчалася понад 1 тис. дітей. Масового відпливу населення з міста немає. Я доручив, щоб опрацювали можливість функціонування однієї школи, де діти могли б перебували світловий день", - поінформував він.

Прем'єр наголосив, що президент України Петро Порошенко задіяв усі механізми, щоб ворог припинив обстріли міста. "Це означає, що як тільки встановиться режим тиші, ми зможемо залучити всі ремонтні бригади для того, щоб максимально швидко відновити енергопостачання Авдіївки", - сказав він.

В.Гройсман також повідомив, що в середу, 1 лютого, відбудеться засідання уряду, під час якого також розглядатиметься питання забезпечення життєдіяльності Авдіївки.