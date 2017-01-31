У знеструмленій Авдіївці, яка зазнає артобстрілів, паніки немає, магазини забезпечені продуктами, але працюють лише вдень

Станом на вечір вівторка в Авдіївці повністю відсутнє електропостачання і мобільний зв'язок, а критичні інфраструктурні об'єкти, зокрема лікарні, військово-цивільна адміністрація, перейшли на запасні джерела електроживлення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на міському стадіоні розгорнуто сім великих наметів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в яких розміщено пункти обігріву, де люди можуть погрітися, отримати гарячу їжу та напої. За словами жителів, які відвідують пункти, в частині будинків опалення на мінімальному рівні є, в деяких же воно відсутнє.

Мобільний зв'язок у населеному пункті також відсутній. Водночас місцева влада за допомогою соціальних працівників, які здійснюють побудинковий обхід, інформує жителів про можливість отримання технічної та питної води, гарячої їжі та можливість зарядити мобільні пристрої та негабаритну техніку в організованих ДСНС пунктах.

Магазини в місті працюють лише вдень, перебоїв із постачанням продуктів харчування та засобів першої необхідності немає. Якось паніки, як і масового відпливу населення з міста також не спостерігається.

Водночас артобстріли міста не припинялися практично весь день. Після невеликої перерви з 16:00 до 17:00 обстріли поновилися. За словами військових, які несуть службу в Авдіївці, противник для обстрілу району "Стара Авдіївка" використовує важке озброєння, зокрема САУ та самохідні автоматичні гладкоствольні міномети калібру 82 мм "Волошка".