Політика

16:47 02.02.2017

НАТО та Україна не планували проводити консультації щодо розміщення ПРО в Румунії - в. о. керівника представництва України при Альянсі

Україна та НАТО не планували проводити консультації з питання розміщення системи протиракетної оборони (ПРО) в країнах-членах Північноатлантичного альянсу, що межують з Україною, заявляють у представництві країни при Альянсі.

"Ми не планували й не обговорювали з НАТО питання консультацій щодо ПРО. У нас на порядку денному інші, важливіші на сьогодні, теми. У нас на порядку денному більше Чорне море: безпекова ситуація в цьому регіоні, поглиблення взаємодії між Україною та НАТО з метою посилення безпеки та стримування агресії в Чорному морі. А про наслідки розміщення ПРО в Румунії не було ні розмов, ні планів проводити такі розмови. Я не знаю звідки журналіст взяв цю інформацію", - заявив виконувач обов'язків керівника представництва України при НАТО Єгор Божок в інтерв'ю "Радіо Свобода" в четвер.

"Радіо Свобода" також наводить слова офіційного представника НАТО, що побажав зберегти свою анонімність: "Жодна зустріч з жодною країною не була скасована".

"Останніми роками ми обговорювали питання ПРО з нашими партнерами і продовжуємо взаємодію з цього питання, адже метою НАТО є, наскільки це можливо, щодо ПРО зберігати прозорість, особливо в період, коли ми підвищуємо нашу обороноздатність", - сказав представник НАТО.

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