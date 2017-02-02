Парубій та Енберг обговорив питання якнайшвидшої ратифікації Стамбульської конвенції

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з головою офісу Ради Європи в Україні Мортеном Енбергом обговорив питання ратифікації Стамбульської конвенції, яке може відбутися протягом місяця.

Як повідомляє в четвер прес-служба апарату Верховної Ради, Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року, а нині тривають внутрішні процедури для ратифікації угоди.

"Зокрема, голова Верховної Ради України зазначив, що завдяки наданій допомозі та підтримці з боку Ради Європи було проведено значну роботу з підготовки змін національного законодавства та проведення інших заходів, необхідних для ратифікації Стамбульської конвенції", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу голова підкомітету з міжнародно-правових питань і парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов'язань Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко повідомила, що це питання перебуває під наглядом Генеральної прокуратури України.

За її словами, частина норм Стамбульської конвенції потребувала внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. "Це потрібно для того, щоб запрацював механізм захисту - недостатньо адміністративного покарання, воно не діє. Ми за допомогою змін у Кримінальному кодексі вводимо кримінальну відповідальність", - зазначила вона.

На думку депутата, важливою є відповідність цього документа Конституції України. І.Луценко спрогнозувала винесення та розгляд питання ратифікації конвенції протягом місяця.

Голова офісу Ради Європи в Україні М.Енберг запропонував експертну та консультативну допомогу в оцінці закону про судоустрій і законопроекту щодо реформування регламенту Верховної Ради України.

А.Парубій під час зустрічі подякував Раді Європи за підтримку процесу реформ в Україні та роботу в оцінці законопроектів, зокрема з боку Венеціанської комісії.

"Для нас є дуже важливими експертні оцінки, рекомендації та пропозиції Ради Європи стосовно чинного законодавства та законопроектів. Дуже важливо, щоб українське законодавство було адаптоване в аспекті європейського. Дякуємо за експертну оцінку - ви нам допомагаєте, щоб привести до критеріїв європейського законодавства", - наводить слова А.Парубія прес-служба апарату ВР.