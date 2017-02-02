Політика

18:37 02.02.2017

Вашингтон послабив санкції стосовно ФСБ РФ

Американська влада прийняла рішення пом'якшити санкції стосовно Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Так, у документі, озаглавленому "Генеральна ліцензія №1", зазначено, що віднині за деякими винятками дозволяються "всі операції та дії" за участю ФСБ, які раніше були заборонені указами президента США від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року.

У документі зазначено, що дозволяється "запитувати, отримувати, використовувати та сплачувати за ліцензії, сертифікати або дозволи, видані або зареєстровані ФСБ Росії для імпорту, поширення або використання продукції інформаційних технологій у Російській Федерації". Крім того, зазначено, що загальна вартість оплат "за подібні ліцензії, сертифікати або дозволи не повинна перевищувати $5 тис. на рік".

При цьому під забороною залишаються "експорт, реекспорт та постачання будь-яких товарів, технічних засобів або засобів забезпечення" до Криму.

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