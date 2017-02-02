Політика

19:13 02.02.2017

Порошенко дав чіткі інструкції українським дипломатам напередодні засідання РБ ООН щодо Авдіївки

Президент України Петро Порошенко заявив, що перед засіданням Ради безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці (Донецька обл.) проінструктував залучених до події українських дипломатів.

"На вимогу України Рада безпеки ООН сьогодні розгляне ситуацію біля Авдіївки. Дипломати отримали від мене чіткі інструкції. Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною", - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

На переконання президента України, ніхто не має права на байдужість, коли реалізується "традиційний російський сценарій - у заручники береться ціле місто".

"На межу гуманітарної катастрофи Авдіївку ставить Москва - жорстоко та антигуманно. Вона ж систематично порушує Мінські домовленості, і колективними зусиллями має бути примушена до їх виконання", - наголосив П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС на рівні глав МЗС 6 лютого присвятить засідання ситуації в Україні

Порошенко заявив про готовність провести референдум щодо перспективи членства України в НАТО

Законопроект про Антикорупційний суд зареєстровано у Раді

Україна визначила головні пріоритети на час головування в Радбезі ООН

Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від агресії РФ

ОСТАННЄ

Вашингтон послабив санкції стосовно ФСБ РФ

Парубій та Енберг обговорив питання якнайшвидшої ратифікації Стамбульської конвенції

НАТО та Україна не планували проводити консультації щодо розміщення ПРО в Румунії - в. о. керівника представництва України при Альянсі

Порошенко та Радев домовилися про координацію дій для активізації євроінтеграції України та посилення співпраці з НАТО

Президент Словаччини підтримав Україну та висловився за негайне припинення вогню на Донбасі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА