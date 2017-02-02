Порошенко дав чіткі інструкції українським дипломатам напередодні засідання РБ ООН щодо Авдіївки

Президент України Петро Порошенко заявив, що перед засіданням Ради безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці (Донецька обл.) проінструктував залучених до події українських дипломатів.

"На вимогу України Рада безпеки ООН сьогодні розгляне ситуацію біля Авдіївки. Дипломати отримали від мене чіткі інструкції. Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною", - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

На переконання президента України, ніхто не має права на байдужість, коли реалізується "традиційний російський сценарій - у заручники береться ціле місто".

"На межу гуманітарної катастрофи Авдіївку ставить Москва - жорстоко та антигуманно. Вона ж систематично порушує Мінські домовленості, і колективними зусиллями має бути примушена до їх виконання", - наголосив П.Порошенко.