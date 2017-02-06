Політика

09:07 06.02.2017

Трамп і генсек НАТО обговорили співпрацю та Україну

У телефонній розмові президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили питання співпраці у рамках НАТО та української кризи, повідомив Білий дім.

У повідомленні зазначено, що сторони розглянули питання про політику США стосовно НАТО. Д.Трамп "заявив про рішучу підтримку" альянсу, а також про готовність "до тісної координації та співпраці" для протистояння викликам, з якими той стикається.

Д.Трамп і Є.Столтенберг також говорили про те, як добитися того, щоб усі країни-члени блоку "виконували свої зобов'язання у фінансовій сфері".

Д.Трамп підтвердив, що візьме участь в європейській зустрічі лідерів країн-членів НАТО, запланованій на кінець травня поточного року.

Під час розмови Д.Трамп і Є.Столтенберг також обговорили питання щодо ситуації в Україні та "можливості мирного врегулювання конфлікту уздовж українського кордону", поінформував Білий дім.

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