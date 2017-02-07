Політика

09:31 07.02.2017

Трамп обіцяє розібратися в ситуації в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що в реальній ситуації в Україні йому ще потрібно розібратися.

"Ми не знаємо достовірно про те, що там відбувається", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент негативно відповів на запитання ведучого, чи не ображений він тим, що ситуація на сході України загострилася після його телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

При цьому Д. Трамп зауважив у відповідь на репліку ведучого про те, що ситуація в Україні загострилася через "насильство з боку проросійських сил", що в США не знають точно, чи контролюються Росією сили Сходу України, чи ні, але обіцяв, що дізнаються.

Раніше Білий дім за підсумками телефонної розмови Д. Трампа з президентом України Петром Порошенком повідомляв, що американський президент має намір "працювати з Україною, Росією та всіма зацікавленими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону".

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