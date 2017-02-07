Політика

10:34 07.02.2017

Раді пропонують звернутися до парламентів країн світу та міжнародних організацій щодо засудження ескалації агресії РФ проти України

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організай щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами зазначеного проекту постанови Верховної Ради (№6039) виступили понад півтора десятків нардепів, як представники фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Радикальної партії", так і позафракційні парламентарії.

Документ був отриманий парламентом 6 лютого і того ж дня був переданий на розгляд керівництва Верховної Ради. Водночас, на сайті парламенту відсутні супровідні документи до проект постанови про звернення, а посилання на текст проекту постанови станом на ранок вівторка неактивне.

ВАЖЛИВЕ

ЄС має посилити свою роль у вирішенні головних міжнародних проблем, зокрема щодо України

Могеріні заявляє про готовність ЄС продовжувати працювати з усіма партнерами заради досягнення миру в Україні

Трамп і генсек НАТО обговорили співпрацю та Україну

Західні партнери чітко підтримали позицію України не обговорювати її без участі Києва

Київ погоджує з адміністрацією Трампа можливі терміни візиту Порошенка до Вашингтона

ОСТАННЄ

Парубій відкрив 6-у сесію Верховної Ради VIII скликання

Трамп обіцяє розібратися в ситуації в Україні

Гройсман відвідає Брюссель 9-10 лютого

У "БПП" не виключають запровадження воєнного стану у разі масштабної ескалації на Донбасі

У ВР готують звернення до парламентів інших держав і міжнародних організацій про засудження агресії РФ проти України

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в керчи
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА