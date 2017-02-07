Раді пропонують звернутися до парламентів країн світу та міжнародних організацій щодо засудження ескалації агресії РФ проти України

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організай щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами зазначеного проекту постанови Верховної Ради (№6039) виступили понад півтора десятків нардепів, як представники фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Радикальної партії", так і позафракційні парламентарії.

Документ був отриманий парламентом 6 лютого і того ж дня був переданий на розгляд керівництва Верховної Ради. Водночас, на сайті парламенту відсутні супровідні документи до проект постанови про звернення, а посилання на текст проекту постанови станом на ранок вівторка неактивне.