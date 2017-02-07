Парубій відкрив 6-у сесію Верховної Ради VIII скликання

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив 6-ю сесію українського парламенту VIII скликання.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на відкритті у вівторок присутні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністри Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади та керівники дипломатичних представництв іноземних держав.

На початку 6-ї сесії народні депутати і гості парламенту заспівали Гімн України.