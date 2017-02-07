У "БПП" заявляють про відсутність підстав для обговорення проведення виборів на непідконтрольній Києву території Донбасу

У фракції "Блок Петра Порошенка" вважають, що наразі немає підстав для обговорення можливості проведення виборів на непідконтрольній Києву території Донбасу, про що висловився посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Жодних підстав для того, щоб говорити про можливість проведення виборів немає, оскільки ситуація не покращилася, а стає лише гірше", - сказав народний депутат із фракції "БПП", голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв журналістам у вівторок у Києві.

Він зазначив, що неодноразово констатували неможливість проведення виборів на Донбасі з погляду безпеки. За його словами, про це свідчить і відповідна резолюція ПАРЄ, прийнята в жовтні, і результати зустрічі в "нормандському форматі" в листопаді минулого року.

Народний депутат із "БПП" Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook зазначив, що таке висловлювання не личить дипломату з понад 20-річним досвідом на дипломатичній службі. "Я думаю, пан посол перевищив свої повноваження і зловживає своїм статусом. Але це не найбільша проблема. Проблема в тому, що пан посол у принципі мало розуміє і відчуває настрої в країні, глибину конфлікту та реальний стан речей. Для дипломата це більше схоже на профнепридатність, ніж на помилку", - написав М.Найєм.

Його однопартієць - нардеп Світлана Заліщук назвала заяву Е.Райхеля "підіграванням окупанту".

"Вона суперечить Мінським угодам, Резолюції ООН щодо України, численним резолюціям європейських інститутів, а також тверезій оцінці конфлікту. Коли представник країни-гаранта Мінських угод робить таке припущення - це абсолютно безвідповідально та неприйнятно. Вимагаю, щоб Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини для прояснення позиції уряду Німеччини", - написала С.Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього, як повідомляє прес-служба "Блоку Петра Порошенка", народний депутат, заступник голови однойменної фракції Олексій Гончаренко у вівторок також наголосив на неможливості проведення виборів у регіоні в нинішній ситуації. Також він звернув увагу, що під час воєнного стану не можна проводити ніякі вибори.

"Якщо буде широкомасштабний наступ, ми готові до введення воєнного стану. Якщо оперативна ситуація цього потребуватиме, ми підемо на такі заходи. На сьогодні такої необхідності немає. Також ми готові провести вибори (на Донбасі), оскільки там живуть громадяни України, які мають право сформувати свої органи влади, але лише після того, як буде виконано компонент безпеки. Повністю буде виведено російські війська і найманців, роззброєно терористів. Там працюватиме український закон, ЗМІ. Під дулами російських автоматів ні на які вибори Україна не піде", - заявив О.Гончаренко.

Серед іншого заступник голови фракції "БПП" зазначив, що США після проведення президентських виборів продовжують підтримувати Україну. "У повідомленні, розісланому Білим домом, було сказано, що йдеться про російсько-український тривалий конфлікт. Немає там ані слова про громадянську війну, кризу, чітко сказано, що Росія проти України. Це для нас найважливіше. (президент США Дональд - ІФ) Трамп розуміє, що відбувається на сході України. Ми дякуємо за те, що він приділяє увагу Україні", - сказав нардеп.

Крім того, депутат зазначив, що цього року у бюджеті США передбачено велику допомогу в розмірі $300 млн на військові потреби України.

У свою чергу представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook зазначила, що "міжнародні стандарти проведення виборів - не пустий звук, тому жодних виборів в ОРДЛО за чинних умов бути не може".

Раніше в інтерв'ю ЗМІ посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.