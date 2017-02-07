ВР закликає парламенти та міжнародні організації засудити ескалацію агресії РФ проти України

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав і міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії РФ проти України.

За постанову (№6039) у вівторок увечері проголосували 258 народних депутатів.

"Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Російську Федерацію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями Російської Федерації міста Авдіївка Донецької області та варварські напади на об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - йдеться в постанові.

Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації здійснити усі можливі заходи, що сприятимуть припиненню нападів іррегулярних та регулярних збройних формувань РФ на об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення, та відвернуть гуманітарну катастрофу в Авдіївці.

Крім того, народні депутати закликали ОБСЄ сприяти дотриманню Росією режиму припинення вогню на Донбасі, зокрема в районі Авдіївки.

Парламент також звертається до міжнародних організацій, представників громадянського суспільства, правозахисних організацій із закликом розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного гуманітарного права під час нинішньої ескалації збройної агресії РФ проти України, зокрема можливого скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Окрім цього, ВР доручила Генеральній прокуратурі України направити до Міжнародного кримінального суду матеріали та документи, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права під час ескалації збройної агресії РФ у рамках провадження, яке здійснюється МКС відповідно до постанови від 04.02.2015 р. №145-VIII "Про заяву Верховної Ради України "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян".

Перед голосуванням за це звернення народним депутатам показали ролик, що свідчить про обстріли Авдіївки з "Градів".

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко запропонувала голові ВР Андрію Парубію доручити Міністерству закордонних справ передати це звернення парламентам іноземних держав разом із відео, що підтверджує події в Авдіївці.