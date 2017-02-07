ВР підтримала закон про держфінансування освіти для дітей, які проживають на лінії розмежування в зоні АТО

Держава забезпечить цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах для осіб, які постійно проживають у населених пунктах на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.

За закон №5089 про держпідтримку дітей, які постійно проживають у населених пунктах лінії зіткнення в зоні АТО, на засіданні у вівторок проголосували 269 народних депутатів. Згідно із законом, держава забезпечує цільову підтримку таким дітям для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Підтримка надається у вигляді часткової або повної оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальних стипендій, безкоштовного забезпечення підручниками та доступу до мережі Інтернет, безкоштовного проживання в гуртожитках.

Законопроект вносить зміни до законів "Про охорону дитинства", "Про вищу освіту" і "Про професійно-технічну освіту".