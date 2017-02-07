Президент ПА НАТО відвідає Україну

Президент Парламентської асамблеї (ПА) НАТО Паоло Аллі відвідає Україну. Такої домовленості було досягнуто на зустрічі з виконувачем обов'язків голови Місії України при НАТО Єгором Божком.

"Під час бесіди було досягнуто домовленості щодо організації візиту П.Аллі в Україну", - йдеться в повідомленні Місії України при НАТО.

Є.Божок привітав П.Аллі з обранням на посаду президента ПА НАТО.

"Президент ПА НАТО запевнив у тому, що за його каденції Україна залишатиметься одним із пріоритетів на порядку денному асамблеї", - йдеться в прес-релізі.