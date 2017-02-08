Парубій вніс законопроект, що зобов'язує нардепів використовувати виключно українську мову в своїй роботі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зареєстрував законопроект про зміни до регламенту парламенту, що зобов'язує народних депутатів використовувати виключно українську мову в своїй роботі, зокрема на пленарних засіданнях.

Згідно з інформацією на офіційному сайті парламенту, законопроект № 6059 "Про внесення змін до ст. 2 регламенту Верховної Ради" зареєстровано у середу, 8 лютого, проте текст документа на сайті наразі не оприлюднено.

"Зміни стосуються обов'язкового використання державної – української мови народними депутатами при виконанні своїх обов'язків", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, наближене до апарату Верховної Ради.

Раніше в середу, 8 лютого, А. Парубій під час пленарного засідання Ради нагадав депутатам, що вони мають обговорювати законопроекти в залі засідань парламенту українською мовою.

"Я прошу не створювати конфлікт там, де його немає. Є Конституція країни, в якій визначено, що державною мовою є українська - одна державна мова.... і неможливо представити в парламенті будь-якої європейської країни, за всієї поваги до національних меншин, щоб в парламенті виступали іншою, а не державною мовою. Хочете переклад? Заздалегідь повідомляйте, буде забезпечено переклад вам і будемо таким чином говорити", - заявив А. Парубій у відповідь на полеміку між народними депутатами, якою мовою виступати у Верховній Раді.

Полеміка щодо мовного питання була викликана виступом російською мовою представника фракції "Опозиційний блок", який пояснив, що виступає в парламенті "тією мовою, якою він спілкується з виборцями".

Пізніше спікер парламенту повідомив, "що станом на сьогодні немає механізму, щоб забезпечувати такий переклад". Він вважає, що необхідно проконсультуватися, як діяти в таких ситуаціях.