Політика

18:13 08.02.2017

Посол України в Німеччині засудив інцидент з фрагментом Берлінської стіни біля німецького посольства в Києві

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засудив дії народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка, який розмалював фрагмент Берлінської стіни біля німецького посольства в Києві.

"Ми засуджуємо інцидент з пам'ятником Берлінської стіни в Києві, символом свободи для німців і для українців", - написав А. Мельник на своїй сторінці в мікроблозі "Твіттер" у середу.

Раніше в середу, 8 лютого, нардеп А. Гончаренко написав червоною фарбою на фрагменті Берлінської стіни біля посольства Німеччини у Києві слово Nein! ("ні" - ІФ). Парламентарій заявив, що зробив це на знак протесту проти заяви німецького посла Ернста Райхеля про можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до виведення звідти російських військ.

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