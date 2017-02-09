Рада прийняла за основу законопроект про КС, має намір запровадити інститут конституційної скарги громадян

Верховна Рада на засіданні в четвер в першому читанні ухвалила проект закону (№5336-1) про Конституційний суд України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", "за" проголосували 239 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту.

Як зазначала Адміністрація президента після внесення групою депутатів законодавчої ініціативи, цей законопроект імплементує зміни до Конституції щодо правосуддя, які набули чинності з 30 вересня 2016 року, щодо порядку організації та діяльності КС, статусу суддів Конституційного суду, встановлює норми щодо підстав та порядку звернення до суду, процедури розгляду ним справ та виконання судових рішень.

Один з авторів законопроекту народний депутат Сергій Алексєєв (фракція "Блок Петра Порошенка", комітет з питань правової політики та правосуддя) пояснив, що пропонується розширити повноваження Конституційного суду, зокрема він буде розглядати конституційні скарги, давати висновки щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум з народної ініціативи.

"Водночас з повноважень Конституційного суду вилучені невластиві йому функції – це тлумачення законів. Закони тлумачить судова практика", - сказав співавтор проекту закону.

Водночас він додав, що змінено організаційну структуру КСУ – у складі суду будуть діяти Велика палата – загалом 18 суддів, два сенати – з 9 суддів у кожному і 6 колегій – по 3 судді у кожній.

"Велика палата Конституційного суду України розглядає питання по суті в межах повноважень Конституційного суду, визначених Конституцією. Сенат КСУ розглядає питання відповідності Конституції та законам України за конституційною скаргою особи. Колегія Конституційного суду – вирішення питань щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційної скарги", - роз'яснив С. Алексєєв.

Народний депутат зазначив, що законопроект визначить статус суддів КС, а також дозволить забезпечити ефективне функціонування інституту конституційної скарги громадян.

С. Алексєєв додав, що законопроект передбачає конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді КС. "Кожний з трьох суб'єктів призначення – президент, Верховна Рада і з'їзд суддів – формуватимуть конкурсні комісії для відбору суддів", додав народний депутат.

Він наголосив, що прописана в проекті закону процедура відбору надасть можливысть призначити нових, професійних, незалежних суддів і якісно оновити склад КС України.

За словами співавтора законопроекту, розгляд конституційних скарг КСУ надасть змогу скоротити потік скарг громадян України в Європейський суд з прав людини і, відповідно, знизить рівень виплат компенсацій за його рішення з державного бюджету України.

Згідно з текстом законопроекту , до повноважень КС належить вирішення питань про відповідність Основному закону України (конституційності) законів України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

Згідно з текстом законопроекту, суддею КСУ може бути громадянин України, який володіє українською мовою, який на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж профдіяльності не менше 15 років. Суддів будуть призначати на 9 років без права бути призначеними повторно.

Законопроект у першому читанні народні депутати прийняли з поправкою, яку озвучили С. Алекссев та голова профільного комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич: прив'язати посадовий оклад судді КСУ не до мінімальної заробітної плати, як це було в первісній редакції, а до прожиткового мінімуму.

Таким чином, посадовий оклад буде встановлений у розмірі 75 прожиткових мінімумів.