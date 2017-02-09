Політика

14:21 09.02.2017

Греція підтримує дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зазначає, що для його країни важливим є врегулювання ситуації на Донбасі, і найкраще, якщо це відбудеться дипломатичним шляхом.

"Ми обговорили питання врегулювання ситуації на сході України. Ми, на жаль, зараз спостерігаємо певну ескалацію", - сказав він на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом України в Києві в четвер.

За словами А.Ципраса, на сході України проживають етнічні греки, тому досягнення миру в цьому регіоні має для Греції особливе значення.

"Для нас дуже важливо, щоб було знайдено шляхи врегулювання ситуації на сході, і ми вважаємо, що найкращим є дипломатичний шлях. Ми підтримуємо і завжди підтримували територіальну цілісність України, верховенство права, і необхідно знайти шляхи врегулювання цих питань з дотриманням міжнародного права", - сказав прем'єр Греції.

Він також наголосив, що Греція виступає за повне виконання Мінських угод для врегулювання ситуації.

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