Політика

14:22 09.02.2017

Санкції проти РФ мають супроводжуватися діалогом щодо виходу з конфлікту

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зазначає, що запроваджені стосовно Російської Федерації санкції мають на меті спонукати РФ сісти за стіл переговорів і знайти шляхи вирішення конфлікту з Україною.

"Ми запроваджуємо санкції, щоб поговорити і знайти шляхи вирішення питання", - сказав він на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції після переговорів у Києві в четвер.

А.Ципрас зазначив, що санкції вплинули на економіку Греції, "але у нас є міжнародний досвід щодо запровадження санкцій".

За його словами, "з одного боку, ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, але з іншого боку, ми вважаємо, що всі санкції мають супроводжуватися певними заходами, ми маємо пропонувати певний вихід із ситуації, що склалася, ми маємо провадити діалог".

При цьому він наголосив, що не "можна запроваджувати санкції просто як покарання, ми не хочемо цього і не говоримо про це".

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