Фракція "БПП" засудила свого соратника Гончаренка за інцидент біля посольства Німеччини в Києві

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" засудила поведінку заступника керівника фракції Олексія Гончаренка, який на знак протесту написав фарбою на фрагменті Берлінського муру біля будівлі посольства Німеччини в Києві слово "Nein!".

"Засудили його поведінку. Те, що він зробив, неправильно", - сказав керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.

Як повідомлялося, 8 лютого нардеп О.Гончаренко написав червоною фарбою на фрагменті Берлінського муру біля посольства Німеччини в Києві слово Nein! ("ні" - ІФ). Парламентар заявив, що зробив це на знак протесту проти заяви німецького посла Ернста Райхеля про можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до виведення звідти російських військ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 9 лютого повідомив, що прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій народного депутата з фракції "БПП" О.Гончаренка біля посольства Німеччини в Києві.