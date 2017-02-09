Політика

14:46 09.02.2017

Візит Порошенка до США відбудеться найближчим часом

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом відбудеться його візит до США, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтоні проведе переговори з підготовки цього візиту.

"Ми домовилися (в телефонній розмові з президентам США Дональдом Трампом - ІФ), що відбудеться найближчим часом мій візит до США, і для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори із цього приводу", - сказав П.Порошенко під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом у Києві в четвер.

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