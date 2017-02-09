Політика

16:03 09.02.2017

Нардеп Гончаренко готовий співпрацювати зі слідством за фактом хуліганських дій у посольства ФРН

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Блок Петра Порошенка") готовий співпрацювати зі слідством за фактом своїх хуліганських дій біля посольства Німеччини у Києві із засобів масової інформації.

"Наскільки я знаю, справу порушено за фактом. Повністю готовий співпрацювати, засіб злочину - у мене зберігся мій балон з фарбою – готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності і нехай повністю розслідують і зроблять свої висновки", - сказав О. Гончаренко журналістам у четвер у Києві.

Він також повідомив, що дізнався про порушення проти нього справи за фактом хуліганських дій із засобів масової інформації.

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