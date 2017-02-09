Політика

16:54 09.02.2017

У Раді заявляють про необхідність законодавчо врегулювати процедуру конкурсу на голову Нацполіції України

Народний депутат України Ігор Луценко заявив, що конкурс на голову Нацполіції відбувася непрозоро і потрібно законодавчо врегулювати це питання.

"Фактично одна людина в країні вирішує, хто буде главою Нацполіції... Я вважаю, що ця ситуація дискредитує правлячу владу", - сказав депутат на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, цього прозорого конкурсу на голову Нацполіції не було. "Призначено осіб (міністра МВС України Арсена – ІФ) Авакова, це не повинно повторитися і ми будемо над цим працювати", - сказав І. Луценко.

У свою чергу, депутат Мустафа Найєм (фракція "Блоку Петра Порошенко") повідомив, що дійсно існує проблема проведення конкурсу на голову Нацполіції, оскільки немає затвердженої процедури на рівні закону.

"Надалі потрібно законом визначати проведення конкурсів. Законом потрібно визначити, що надалі всі глави Нацполіції мають проходити конкурсний відбір", - сказав депутат.

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