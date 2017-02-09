"Опоблок" подав заяву до Генпрокуратури на дії Парубія у Раді

Фракція "Опозиційний блок" звернулася до Генеральної прокуратури України з заявою про кримінальну відповідальності голови Верховної Ради Андрія Парубія за дії, допущені ним стосовно депутатів-опозиціонерів.

У повідомленні на сайті "Опозиційного сайта" зазначено, що 8 лютого головуючий на пленарному засіданні спікер А. Парубій без попередження та законних підстав під час виступу з трибуни народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Долженкова і Сергія Матвієнкова вимкнув мікрофон.

"Тобто чиниться кримінальний злочин, передбачений частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України - перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у роботі народних депутатів України", - зазначають у "Опоблоці".

У направленій до Генпрокуратури заяві, зокрема, вказується про необхідність невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування вчинених правопорушень, а також повідомити письмово в установленому законом порядку про початок кримінального провадження.

На сайті партії "Опозиційний блок" викладена фотокопія заяви від 9 лютого, підписана співголовами фракції Юрієм Бойком та Олександром Вілкулом.