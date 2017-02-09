Тимошенко на зустрічі з Зайдіком: Мінський процес зайшов у безвихідь

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорила зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Мартіном Зайдіком поточну ситуацію на Донбасі і діяльність Тристоронньої контактної групи в контексті вирішення конфлікту на сході України.

Як повідомляє в четвер прес-служба партії, Ю. Тимошенко подякувала послу за зусилля, завдяки яким вдалося запобігти найгіршому сценарію і зменшити інтенсивність конфлікту на Донбасі, а також за гуманітарну складову його діяльності в рамках Мінського процесу.

При цьому лідер "Батьківщини" наголосила, що Мінські домовленості зайшли у безвихідь. "Безумовно, завдяки вашим зусиллям нам вдалося зменшити кількість жертв на Донбасі, допомогти людям і локалізувати конфлікт. Але з позиції реального припинення війни і встановлення стійкого миру в Україні мінський процес так і не досяг мети", - сказала вона.