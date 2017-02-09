Геращенко просить Литву підтримати пропозицію України щодо вдосконалення методики моніторингу ОБСЄ/БДІПЛ на виборах

У Верховній Раді підготовлено звернення до країн-членів ОБСЄ про необхідність удосконалення методики моніторингу, використовуваної ОБСЄ/БДІПЛ, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявичисом.

Як повідомляє прес-служба апарату українського парламенту, про це вона заявила, говорячи про питання звіту ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи РФ 2016 року, який повністю ігнорує факти анексії Криму.

І. Геращенко звернулася до литовських колег з проханням підтримати таку пропозицію України.

"Ми розраховуємо на подальшу підтримку Литовської Республіки в питаннях відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - заявила перший віце-спікер під час зустрічі з Л. Лінкявичюсом.

Учасники зустрічі обговорили поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Литвою, приділивши окрему увагу гуманітарній ситуації і безпеки на Донбасі, а також питання порушення прав людини в окупованому Криму. Також під час зустрічі обговорювалися конкретні ініціативи поглиблення двостороннього міжпарламентського діалогу.