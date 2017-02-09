Україна і НАТО розглянуть можливості активізації реформи ДСНС

Україна і НАТО розглянуть можливості активізації реформи Державної служби з надзвичайних ситуацій, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів за результатами зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер (виконує обов'язки генсека на час хвороби Йенса Столтенберга).

"Підвищення інституційної спроможності ДСНС, технічне забезпечення служби - для нас це дуже важливо. Посилення технічних можливостей - це ще один внесок у безпеку і здоров'я українських громадян, які перебувають під тиском російської агресії", - зазначено в повідомленні з посиланням на слова В. Гройсмана.

Під час зустрічі було досягнуто домовленість про те, що Україна і НАТО вивчать можливість активізації реформи ДСНС для забезпечення ефективної внутрішньої безпеки в країні, враховуючи російську агресію.

В. Гройсман під час зустрічі з в. о. генсека НАТО звернувся з пропозицією розглянути можливості розширення підтримки реформи ДСНС.

"В. о. генсека НАТО позитивно сприйняла цю ідею. Вона зазначила, що Україна та НАТО співпрацюють у сфері рятувальних операцій і висловилася за можливість розширення цієї співпраці", - наголошується в повідомленні.

Сторони домовилися, що навесні Україну відвідає заступник генсекретаря НАТО з питань рятувальних операцій та проведе низку зустрічей на цю тему.