Рада може розглянути виключення Савченко і Льовочкіна зі складу комітету нацбезпеки

У комітеті Верховної Ради з національної безпеки і оборони сподіваються, що питання виключення народного депутата Надії Савченко зі складу комітету буде розглянуто наступного пленарного тижня.

"Щодо Савченко вже всі регламентні процедурні питання пройдені. Я думаю, щойно сесійний зал збереться працювати, обов'язково постанову щодо Савченко буде внесено і проголосовано до сесійної зали", - сказав секретар профільного комітету Іван Винник.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли саме парламент зможе розглянути постанову про виключення Н.Савченко зі складу комітету, І. Винник сказав, що наступного пленарного тижня за умови, якщо буде затверджено порядок денний парламентської сесії.

Секретар комітету також нагадав, що зареєстрована постанова про виключення зі складу комітету з національної безпеки і оборони народного депутата фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна. "Ми дійсно зареєстрували постанову, зокрема щодо Льовочкіна", - сказав І. Винник.

Він зазначив, що, наскільки йому відомо, регламентний комітет поки що не розглядав цей проект постанови. "Після того, як регламентний комітет розгляне цю постанову, наш комітет розгляне як другорозрядну. І тоді порушуватимемо це питання (про виключення С. Льовочкіна зі складу комітету – ІФ) і виносити до сесійної зали", - зазначив І. Винник.

Відповідаючи на питання, чи розглядає комітет питання про виключення зі складу комітету народного депутата депутатської групи "Воля Народу" В'ячеслава Богуслаєва, секретар комітету зазначив, що будь-яке рішення має бути обґрунтованим. "Що стосується Льовочкіна, то ми обґрунтували, чому ця людина не може працювати в комітеті з питань безпеки і оборони. Що ж стосується Богуслаєва, то ми вивчаємо матеріали і зараз робимо запити до Служби безпеки, і залежно від відповідей,... будемо вирішувати це питання", - сказав І. Винник.

Як повідомлялося, Н.Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з О. Захарченким та І. Плотницьким, мотивувавши це необхідністю вирішення питання обміну полоненими і розширення "мінського формату". Фракція "Батьківщина" виключила Н.Савченко зі свого складу.

13 грудня 2016 р комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони направив звернення до Служби безпеки України щодо перевірки інформації про зустрічі члена комітету Н.Савченко з ватажками "ЛНР" і "ДНР" в Мінську.

15 грудня група народних депутатів з різних фракцій Верховної Ради України, які, зокрема, є членами комітету з питань національної безпеки і оборони, підготувала проект постанови про виключення Н.Савченко зі складу цього комітету.

Комітет з питань регламенту Верховної Ради України 18 січня прийняв рішення рекомендувати визначитися з позицією щодо проекту постанови про виключення народного депутата Н.Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони шляхом винесення на голосування у сесійній залі.

Наступний пленарний тиждень розпочнеться 21 лютого.