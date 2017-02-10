У "Батьківщині" анонсували створення в Раді "здорового ядра"

У фракції "Батьківщина" прогнозують появу в парламенті "здорового ядра", що зможе проводити реальні реформи і формувати порядок денний.

"Я думаю, що зараз викристалізовуватиметься здорове ядро в парламенті, яке налаштоване на боротьбу з корупцією і реальні реформи, проведення політичної реформи, прийняття нового закону про вибори, закону про спеціальні слідчі комісії...", - сказав заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.

За його словами, вже наступного пленарного тижня в парламенті відбудуться "події, що свідчитимуть про початок формування здорового ядра".

"Я не кажу, що це більшість, але це здорове ядро, що суттєво впливатиме на порядок денний, що формуватиметься не в Адміністрації президента, а все-таки в парламенті", - уточнив С. Соболєв.

Відповідаючи на запитання, які фракції планують об'єднатися, народний депутат сказав: "Я думаю, що досить активно співпрацюють, і ви це бачите, "Батьківщина", "Самопоміч", велика кількість депутатів-єврооптимістів, велика кількість позафракційних депутатів. Тому я думаю, що такий процес зараз буде ініційовано і він вже триває".