Політика

13:53 10.02.2017

Туреччина не визнає анексії Криму Росією і стежитиме за дотриманням прав кримських татар

Туреччина не визнає анексії Криму Росією, а також продовжить уважно стежити за дотриманням прав кримськотатарського народу.

"Ми ні в якому разі не визнаємо анексію Криму. Крім того, ми хочемо, щоб якомога швидше закінчилися зіткнення на сході України. (...) Серед наших основних пріоритетів залишається перебування кримських татар у Криму, збереження їхньої ідентичності і захист їхніх прав та інтересів", - сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

Він також зазначив, що Туреччина продовжить пильно стежити за дотриманням прав кримських татар і робити все для збереження цього питання на порядку денному міжнародних платформ.

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