Тимошенко і кілька нардепів пропонують Раді відправити у відставку Гройсмана

Кілька народних депутатів України зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про відставку Володимира Гройсмана з поcади прем'єр-міністра.

Авторами зареєстрованого в п'ятницю "Проекту постанови про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б." (№6076) є 11 нардепів від фракції "Батьківщина", зокрема і лідер фракції Юлія Тимошенко, а також позафракційний парламентарій Дмитро Добродомов.

Станом на 17.00 п'ятниці текст проекту постанови, а також будь-які супровідні документи до нього, на сайті парламенту не оприлюднені.

У графі "стан проходження" зазначено, що наразі документ передано на розгляд керівництва.

Як повідомлялося, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко 6 лютого на засіданні погоджувальної ради заявила про необхідність відправити у відставку прем'єр-міністра В. Гройсмана.

10 лютого заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв повідомив, що їх фракція готує матеріали для відставки прем'єр-міністра України. "Ми зараз готуємо весь юридичний пакет. Ви знаєте, є єдина перешкода – те, що це питання може бути порушене лише після 14 квітня. Але ми проаналізували дуже багато матеріалів з призначенням цього уряду, де є прямі конституційні порушення", - сказав С. Соболєв журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи може бути порушено питання про відставку прем'єр-міністра до 14 квітня, нардеп сказав: "У мене є таке відчуття, що так".

Кабінет Міністрів України під керівництвом В. Гройсмана був затверджений і розпочав роботу 14 квітня 2016 року.