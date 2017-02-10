Політика

17:25 10.02.2017

Тимошенко і кілька нардепів пропонують Раді відправити у відставку Гройсмана

Кілька народних депутатів України зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про відставку Володимира Гройсмана з поcади прем'єр-міністра.

Авторами зареєстрованого в п'ятницю "Проекту постанови про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б." (№6076) є 11 нардепів від фракції "Батьківщина", зокрема і лідер фракції Юлія Тимошенко, а також позафракційний парламентарій Дмитро Добродомов.

Станом на 17.00 п'ятниці текст проекту постанови, а також будь-які супровідні документи до нього, на сайті парламенту не оприлюднені.

У графі "стан проходження" зазначено, що наразі документ передано на розгляд керівництва.

Як повідомлялося, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко 6 лютого на засіданні погоджувальної ради заявила про необхідність відправити у відставку прем'єр-міністра В. Гройсмана.

10 лютого заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв повідомив, що їх фракція готує матеріали для відставки прем'єр-міністра України. "Ми зараз готуємо весь юридичний пакет. Ви знаєте, є єдина перешкода – те, що це питання може бути порушене лише після 14 квітня. Але ми проаналізували дуже багато матеріалів з призначенням цього уряду, де є прямі конституційні порушення", - сказав С. Соболєв журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи може бути порушено питання про відставку прем'єр-міністра до 14 квітня, нардеп сказав: "У мене є таке відчуття, що так".

Кабінет Міністрів України під керівництвом В. Гройсмана був затверджений і розпочав роботу 14 квітня 2016 року.

ВАЖЛИВЕ

У результаті нещодавніх бойових зіткнень у районі Авдіївки українські військові поліпшили свої позиції

Київ візьме участь у зустрічі глав МЗС "нормандського формату"

Глави МЗС України і Туреччини підписали план взаємодії на найближчі два роки

Туреччина не визнає анексії Криму Росією і стежитиме за дотриманням прав кримських татар

Рада може розглянути виключення Савченко і Льовочкіна зі складу комітету нацбезпеки

ОСТАННЄ

Проект постанови про відставку Гройсмана зник із сайта ВР, у "Батьківщині" вимагають пояснень

Трамп назвав "ганебним" рішення суду за його указом про тимчасову заборону на імміграцію

Політологи вбачають ознаки політичного "шторму" в Україні

Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після виконання пунктів з безпеки – Порошенко

Українській владі доведеться докласти зусиль, щоб налагодити відносини з Трампом і його командою, - експерти

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА