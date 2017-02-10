Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після виконання пунктів з безпеки – Порошенко

Політичні пункти Мінських угод, зокрема проведення виборів на Донбасі, можуть бути реалізовані лише після бездоганного виконання пунктів, що стосуються гарантування безпеки, заявив президент України Петро Порошенко.

"У спонтанній дискусії, яка в останні дні виникла у нас з нашими партнерами, ми ще раз чітко зазначили, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного і бездоганного прогресу щодо безпеки. А вибори під російськими дулами і їхнею солдатней навколо виборчих дільниць – абсолютно неприйнятна і неможлива дія", - сказав П. Порошенко під час поїздки до Івано-Франківська в п'ятницю.

За його словами, наступного тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін доноситиме цю позицію Києва на зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки".

Президент також повідомив, що за минулу добу в лавах Збройних сил України немає ні загиблих, ні поранених. "Щойно мені доповів начальник Генерального штабу, поки що не маємо і сьогодні. Впевнений в тому, що ми будемо робити все, щоб зберегти цю позицію", - зазначив П. Порошенко.

"Ми робимо все, щоб ситуація йшла шляхом деескалації до повного припинення вогню", - сказав президент.