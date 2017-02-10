У результаті нещодавніх бойових зіткнень у районі Авдіївки українські військові поліпшили свої позиції

У результаті спроби штурму бойовиками позицій Збройних сил України в районі Авдіївки українські військові контратакували і поліпшили свої позиції на підступах до окупованого Донецька, заявив президент України Петро Порошенко.

"З 29 січня ворог здійснив десятки спроб штурму позицій українських військових. Вони атакували нас, тому що хотіли вибити українські війська з Авдіївської промзони...Російські війська під час зіткнень в районі Авдіївки застосували всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки, інші типи зброї, які жорстко заборонені Мінськими домовленостями", - сказав П. Порошенко під час поїздки до Івано-Франківська в п'ятницю.

Але кожного разу, за словами президента, окупанти були змушені відступати".

"Більш того, в результаті атак ворога, наші військові, наші герої контратакували і поліпшили наші позиції на ключовій ділянці на підступах до окупованого Донецька", - сказав П. Порошенко.

Водночас, за його словами, в період з 29 січня в результаті бойових дій на Донецькому напрямку загинули 15 військовослужбовців Збройних сил України та один рятувальник.

Однак президент України наголосив, що "Київ дотримувався, і дотримуватиметься Мінських угод".

"Зараз на шляху до миру і до відновлення територіальної цілісності України такий підхід є абсолютно безальтернативним. Так вважаємо ми, така думка і наших ключових партнерів, які допомагають України в цих складних умовах ефективно протистояти російській агресії", - сказав П. Порошенко.

Президент зазначив, що завдяки Мінським угодами Україна змогла виграти час, щоб створити сильну ефективну армію, яка зараз під Авдіївкою продемонструвала свою хорошу підготовку".

"І не вірте, ніби нашим заборонено стріляти у відповідь. Коли є реальна необхідність, коли немає іншого виходу – всі необхідні накази вже надійшли і виконувалися бездоганно. Водночас я категорично відкидаю будь-які спроби перекласти відповідальність за загострення на фронті на Україну", - додав П. Порошенко.