Політологи вбачають ознаки політичного "шторму" в Україні

Політична ситуація в Україні бере курс на турбулентність", що має як внутрішні, так і зовнішні прояви, вважають політологи.

"Політичний барометр в Україні вказує на шторм. Парламент активно не працює, тому що серйозні закони так і не були винесені на голосування, є навіть проблеми з затвердженням порядку денного. На тлі цієї законодавчої та політичної імпотенції Верховної Ради ми спостерігаємо скандали за участю народних депутатів: бійки, розмальовування фрагменту Берлінської стіни депутатом Гончаренком", - сказав на прес-конференції в п'ятницю в агентстві "Інтерфакс-Україна" директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Він звернув увагу, що відбуваються скандали і в Кабінеті Міністрів, як у випадку з міністром фінансів і главою Державної фіскальної служби. "Це є симптомом того, що Кабмін також почувається невпевнено, особливо окремі міністри. А якщо врахувати, що в квітні закінчується річний термін імунітету уряду Гройсмана, то буде, очевидно, і звіт Кабміну і спроба відправити його у відставку. Не знаю, чи вийде це, але зміна окремих міністрів, судячи з усього, буде", - прогнозує політолог.

В. Карасьов зазначив, що накладається на внутрішні проблеми і відбувається у зовнішньополітичній і військовій сфері: "Ситуація з Авдіївка, обстановка на Донбасі, якась дивна історична війна з поляками. Невідомо, як складатимуться відносини з новою адміністрацією США, а перша розмова президентів США і України не дала нам великого оптимізму".

Експерт зазначив, що на тлі кризової реальності з наближенням весни активізувалися головні політичні сили і гравці. "З новою активністю у весняний політичний період увійшла Юлія Тимошенко. Вона після поїздки в США збирає навколо себе таку радикальну патріотичну частину як парламентських, так і позапарламентських сил. Є певне зближення за лінією Садовий, Саакашвілі і "ДемАльянс", яким потрібен новий каталізатор активності", - сказав він.

Експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко вважає, що, незважаючи на скандальність цієї сесії Верховної Ради, є відчуття того, що політичне життя потроху "вивітрюється" з парламенту. "І цими бійками і скандалами фактично прикривається відсутність будь-якого послідовного законодавчого процесу", - зазначив він.

За його словами, коли виникає "вакуум політичних смислів", то з'являється простір для діяльності інших політичних суб'єктів, які готові заповнити цю нішу. "Найбільш яскравим проявом цього є зустріч лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко з президентом США Дональдом Трампом", - зазначив політолог.

Розповідаючи про взаємини з новою адміністрацією США, К. Матвієнко наголосив, що Україну "не планують кидати напризволяще, але в американському розумінні цього". "Тобто зрозуміло, що українська корупція, некомпетентність української влади не роблять Україну цікавим партнером, Україна є цікавим об'єктом для гри, і найближчим часом ми будемо бачити, як активність тут збільшуватиметься, але, знову-таки, не в інтересах України, а в інтересах сильних світових гравців", - прогнозує він.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко звернув увагу на те, що Україна є природним союзником США, але американців може не влаштовувати український політичний клас і спосіб управління країною.

"Думаю, буде серйозна перезавантаження українського політичного ландшафту. Як це буде, у вигляді виборів або без виборів - мені незрозуміло, але думаю, що Трамп все-таки не просто будівельник і бізнесмен, він не відмовлятиметься від перспективного будівництва лише через те, що робітники разом з керуючими розікрали все, що можна", - вважає він.