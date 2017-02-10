Трамп назвав "ганебним" рішення суду за його указом про тимчасову заборону на імміграцію

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення окружного апеляційного суду продовжити дію заборони на його указ із проблеми імміграції з семи мусульманських країн, повідомляє в п'ятницю агентство Ассошіейтед Прес.

"Це ганебне рішення!" - написав американський президент у своєму "Твіттері".

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд підтримав заборону на виконання указу президента США про відмову на в'їзд до країни громадян семи держав з переважно мусульманським населенням.

"Замість надання доказів, що вимагають прийняття такого указу, адміністрація зайняла позицію, згідно з якою ми не повинні навіть розглядати рішення президента. Ми не згодні", - зазначається в рішенні суду.

Міністерство юстиції повідомило, що має намір оскаржувати рішення апеляційного суду. Спостерігачі не виключають, що розгляд може бути передано до Верховного суду.

Раніше Д. Трамп підписав указ, що обмежує на 120 днів прийом нових біженців, а також забороняє видачу в'їзних віз громадянам Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

Суд у Сіетлі ввів заборону на реалізацію указу, адміністрація спробувала оскаржити заборону в апеляційному суді.