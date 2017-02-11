ВР може розглянути питання про введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ - ZN.UA

Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка очікує розгляду Верховною Радою, передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату боргу за ЖКГ в розмірі 0,1% від його суми за кожен день прострочення, повідомляє тижневик "Дзеркало тиждень. Україна" (ZN.UA).

Як зазначається в опублікованій у ZN.UA статті, рівень оплати українцями послуг ЖКГ падає, а збитки комунальних підприємств зростають. Можливість оформити п'ятирічну "розстрочку" на оплату комунальних послуг ситуацію виправити не змогла.

"У 2016-му з населенням було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила і того менше — 102,6 млн грн. На тлі більш ніж 12-мільярдного приросту боргів тільки за минулий рік ці ініціативи, м'яко кажучи, мають блідий вигляд", - йдеться в статті.

Введення пені для неплатників, на думку влади, мотивуватиме громадян платити за боргами за ЖКГ. "Нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, яка зараз перебуває у парламенті, передбачає нарахування 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення. З одного боку, розмір пені здається відносно невеликим, якщо йдеться про платіжку півтори тисячі і заборгованість в пару місяців (хоча в перерахунку на 12 місяців "накопує" 36,5% річних), з іншого — якщо в сім'ї справді немає грошей на оплату самого рахунку, пеня достатнім мотиватором не стане", - наголошується в статті в ZN.UA.