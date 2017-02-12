Президенти України і Словенії обговорили питання виконання Мінських угод і збереження санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який відвідав Україну в рамках свого міжнародного турне після візитів до Берліна і Москви, повідомляє прес-служба глави Української держави в неділю.

"Дякую за сильну та надійну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, за тверду позицію в питанні забезпечення європейської єдності, включно з санкціями, а також за чітку позицію щодо незаконної анексії Криму", - цитує прес-служба П.Порошенко.

Президент України поінформував співрозмовника про останнє загостреннє ситуації на Донбасі у зв'язку з обстрілами Авдіївки з боку бойовиків.

"Було відзначено, що для досягнення прогресу у переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові елементи Мінських домовленостей, передусім, повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь", - йдеться в інформації.

П.Порошенко наголосив на важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим.

Було також обговорено питання європейської інтеграції України. Глава держави подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для громадян України.

"Сторонами було відзначено обопільну зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері енергоефективності, а також домовлено активізувати роботу з метою відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом. Глава Української держави підтвердив зацікавленість України в посиленні співпраці зі Словенію в економічній, культурній та гуманітарній сферах", - повідомили в прес-службі.

Президент Словенії повідомив українській стороні про підсумки його переговорів у Москві та Берліні.

П.Порошенко поновив запрошення президенту Республіки Словенія Б.Пахору відвідати Україну з офіційним візитом.