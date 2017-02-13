Політика

11:26 13.02.2017

Україна зацікавлена в запуску спільного контролю на українсько-молдовському держкордоні до 2018 року - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Київ зацікавлений у запуску спільного контролю на українсько-молдовському державному кордоні до кінця 2017 року.

"Ми зацікавлені в тому, щоб до кінця цього року відкрити під час перетину державного кордону спільне оформлення, спільний контроль", - сказав прем'єр України на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

Зокрема, спільний прикордонний контроль планується запустити на пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ".

Прем'єр України також висловив сподівання, що найближчим часом країни розпочнуть підготовку протоколів для запуску такого спільного контролю ще на двох пунктах пропуску.

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