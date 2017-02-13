Політика

11:30 13.02.2017

Гройсман вдячний Молдові за відмову від обмежень на експорт з України в 2017 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив вдячність молдовській стороні за відмову від обмежень на експорт з України в 2017 році.

"Хочу, пане прем'єр-міністре, подякувати вам за те, що ви прийняли рішення зняти обмеження торговельні, після нашого спілкування зняти торговельні обмеження для українських товарів", - сказав прем'єр України В.Гройсман під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

В.Гройсман закликав Молдову розглядати Україну як торговельного партнера. За його словами, Україна готова до розширення взаємовигідного економічного співробітництва з Молдовою.

Як повідомлялося, 13 травня 2016 року набула чинності постанова уряду Молдови від 6 травня "Про запровадження торговельних заходів щодо захисту внутрішнього ринку", згідно з якою до кінця 2016 року було введено низькі квоти на експорт українських товарів та митні збори у розмірі 10-20% понад них.

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