Політика

12:17 13.02.2017

Прикордонвідомства України та Молдови домовилися про обмін інформацією щодо осіб, які перетинають держкордон, та спільний контроль на кордоні

Прикордонні відомства України та Молдови домовилися про технологічні засади організації обміну інформацією про осіб та автомобілі, що перетинають українсько-молдовський державний кордон, та спільний прикордонний контроль на пунктах пропуску.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідні протоколи були підписані між Державною прикордонною службою України та Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Молдови в Києві в понеділок.

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