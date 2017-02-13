Політика

13:23 13.02.2017

У Радбезі ООН відбудуться відкриті дебати під головуванням Клімкіна

У Раді безпеки ООН у Нью-Йорку (США) 13 лютого під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна відбудуться відкриті дебати з питання захисту об'єктів критичної інфраструктури.

"13 лютого відкриті дебати РБ ООН під головуванням П.Клімкіна щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних загроз", - йдеться в повідомленні МЗС у Twitter, оприлюдненому в понеділок удень.

У зовнішньополітичному відомстві України зазначили, що дебати відбудуться о 17:00 за Києвом.

Як повідомлялося, раніше П.Клімкін повідомив, що розраховує на зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа в лютому поточного року.

"Наступного місяця я буду присутній, оскільки ми головуємо в Радбезі (ООН - ІФ), у нас буде два важливі міністерські засідання, присвячені загрозам інфраструктури та конфліктам на європейському просторі. Зустрічатимуся там із представниками американської адміністрації", - сказав він журналістам.

9 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом відбудеться його візит до США, а міністр закордонних справ П.Клімкін у Вашингтоні проведе переговори з підготовки цього візиту.

"Ми домовилися (в телефонній розмові з президентам США Дональдом Трампом - ІФ), що відбудеться найближчим часом мій візит до США, і для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори із цього приводу", - сказав П.Порошенко під час брифінгу з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом у Києві в четвер.

Україна з 1 лютого почала головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Під головуванням України планується, що 13 лютого буде розглянуто питання захисту об'єктів критичної інфраструктури, 21 лютого - питання врегулювання конфліктів в Європі.

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