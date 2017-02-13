Політика

14:10 13.02.2017

Відновлення співпраці між Україною та Молдовою буде головною темою засідання профільної міжурядової комісії в травні-червні

Українсько-молдовська міжурядова комісія з питань торговельно-економічного співробітництва на засіданні в травні-червні 2017 року обговорить розвиток економічного співробітництва між країнами, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Також йшлося про поступове відновлення нашого економічного співробітництва. Цьому буде присвячено чергове засідання міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, які ми домовилися провести в травні-червні поточного року. Відповідне доручення отримали співголови зазначених комісій", - сказав П.Порошенко на спільному з прем'єром Молдови Павлом Філіпом брифінгу в Києві в понеділок.

Він уточнив, що з українського боку цю комісію очолює перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Крім того, П.Порошенко зазначив, що в 2016 році зафіксовано зростання торговельного обороту між Україною та Молдовою. "І ми домовилися про подальші кроки, які усувають будь-які перешкоди на цьому важливому напрямі", - зазначив глава Української держави.

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