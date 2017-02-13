Київ і Кишинів наголошують на необхідності якнайшвидшого завершення демаркації кордону, зокрема придністровської ділянки
Україна та Молдова мають якнайшвидше завершити демаркацію кордону, зокрема придністровської ділянки, наголошує президент України Петро Порошенко.
"Окрему увагу ми приділили розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, завершенню демаркації українсько-молдовської кордону, включно з придністровською ділянкою", - сказав П.Порошенко на спільному з прем'єром Молдови Павлом Філіпом брифінгу в Києві в понеділок.
Він нагадав, що в 2009 році, будучи міністром закордонних справ України, розпочав цей процес. "Ми наголошуємо на необхідності якнайшвидшого завершення цього процесу", - сказав глава Української держави.
Він поінформував, що досяг домовленості з прем'єр-міністром Молдови в питанні контролю на пунктах пропуску українсько-молдовської кордону - "щоб максимально спростити перетин кордону для українських і молдовських громадян".
"Це стосується і Паланки, і спільного контрольного пункту в Кучурганах, зокрема для залучення європейських засобів для облаштування пунктів перетину кордону ", - сказав він.
П.Порошенко зазначив, що міністри екології обох країн звернуться до Європейської Комісії з проханням забезпечити прозорість цього процесу та надати фінансову допомогу.