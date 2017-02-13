Воєнний стан в Україні може бути введено в разі масованого наступу військ РФ - Парубій

Воєнний стан в Україні може бути введено у разі масованого наступу російських військ, вважає голова Верховної Ради Андрій Парубій, однак зазначає, що якщо його буде введено, то на всій території країни.

"Якщо воєнний стан має бути введено, то його слід вводити на території всієї країни, але ми маємо розуміти, що йдеться про дуже серйозну реорганізацію системи управління держави, але у разі масованого наступу російських військ, а як ми бачимо на прикладі Авдіївки, такий наступ можливий, рішення про введення воєнного стану доведеться приймати", - сказав А.Парубій журналістам під час відвідування військової частини в місті Дрогобичі Львівської області в понеділок.

Він нагадав, що таке рішення має ініціювати президент України та Рада національної безпеки і оборони, а парламент має таке положення затвердити.

"Якщо це питання буде ініційовано РНБО і президентом, то я думаю, Верховна Рада без сумнівів його підтримає", - сказав спікер.

А.Парубій також заявив, що питання про вибори на Донбасі є передчасним доти, доки на території України розміщені російські війська.

За його словами, до того часу, доки на українській території є окупаційні війська, про вибори на Донбасі немає сенсу говорити навіть теоретично.

"Якщо там відбуватиметься якась політична акція під назвою "вибори" під дулами п'яних російських військових, то вона не матиме нічого спільного з демократичними виборами", - сказав спікер українського парламенту.