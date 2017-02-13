Політика

14:34 13.02.2017

Воєнний стан в Україні може бути введено в разі масованого наступу військ РФ - Парубій

Воєнний стан в Україні може бути введено у разі масованого наступу російських військ, вважає голова Верховної Ради Андрій Парубій, однак зазначає, що якщо його буде введено, то на всій території країни.

"Якщо воєнний стан має бути введено, то його слід вводити на території всієї країни, але ми маємо розуміти, що йдеться про дуже серйозну реорганізацію системи управління держави, але у разі масованого наступу російських військ, а як ми бачимо на прикладі Авдіївки, такий наступ можливий, рішення про введення воєнного стану доведеться приймати", - сказав А.Парубій журналістам під час відвідування військової частини в місті Дрогобичі Львівської області в понеділок.

Він нагадав, що таке рішення має ініціювати президент України та Рада національної безпеки і оборони, а парламент має таке положення затвердити.

"Якщо це питання буде ініційовано РНБО і президентом, то я думаю, Верховна Рада без сумнівів його підтримає", - сказав спікер.

А.Парубій також заявив, що питання про вибори на Донбасі є передчасним доти, доки на території України розміщені російські війська.

За його словами, до того часу, доки на українській території є окупаційні війська, про вибори на Донбасі немає сенсу говорити навіть теоретично.

"Якщо там відбуватиметься якась політична акція під назвою "вибори" під дулами п'яних російських військових, то вона не матиме нічого спільного з демократичними виборами", - сказав спікер українського парламенту.

ВАЖЛИВЕ

Київ і Кишинів наголошують на необхідності якнайшвидшого завершення демаркації кордону, зокрема придністровської ділянки

Відновлення співпраці між Україною та Молдовою буде головною темою засідання профільної міжурядової комісії в травні-червні

У Радбезі ООН відбудуться відкриті дебати під головуванням Клімкіна

Президенти України і Словенії обговорили питання виконання Мінських угод і збереження санкцій проти РФ

Новим президентом ФРН обрано Франка-Вальтера Штайнмайєра

ОСТАННЄ

Прем'єри України та Молдови домовилися завершити демаркацію кордону поточного року

Прикордонвідомства України та Молдови домовилися про обмін інформацією щодо осіб, які перетинають держкордон, та спільний контроль на кордоні

Гройсман вдячний Молдові за відмову від обмежень на експорт з України в 2017 році

Україна зацікавлена в запуску спільного контролю на українсько-молдовському держкордоні до 2018 року - Гройсман

Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА