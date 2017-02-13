Київ активно працюватиме у форматі "5+2" для якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності Молдови

Україна активно працюватиме у форматі "5+2" для відновлення територіальної цілісності Молдови, заявив президент України Петро Порошенко.

"Лише рішучі об'єднані дії дадуть змогу відновити територіальну цілісність Молдови, і я хотів би твердо окреслити позицію України, яка підтримує позицію зробити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і державний суверенітет Республіки Молдова були непорушні. Зокрема, й у форматі "5+2" Україна активно та рішуче працюватиме", - сказав президент України журналістам після переговорів із прем'єром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

За його словами, попри те, що Молдова чітко задекларувала у своєму законодавстві позаблоковий статус, російські війська так і не покинули території країни.

"Сьогодні ми з паном Філіпом дійшли згоди, що лише повернення України та Молдови до європейського дому є запорукою миру, безпеки і процвітання наших держав", - сказав П.Порошенко.

У свою чергу прем'єр Молдови зазначив, що на переговорах обговорювалося питання діяльності формату "5+2".

"Ми підтвердили позицію, що врегулювання цього конфлікту має відбуватися у суворій відповідності з принципами збереження територіальної цілісності і незалежності Республіки Молдова. І в цьому контексті хотів би висловити вдячність українській стороні за підтримку, яку вона надає Молдові в цьому процесі", - додав він.