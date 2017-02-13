Рада має оновити склад ЦВК якомога швидше – І. Геращенко

Український парламент має якнайшвидше оновити склад Центральної виборчої комісії, вважає перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Питання ЦВК має бути розглянуто на цій сесії дійсно якомога швидше. Це буде дуже правильно, тому що це несправедливо, і я вважаю це порушенням, коли ті службовці, повноваження яких закінчилися, продовжують їх виконувати", - сказала І.Геращенко журналістам у понеділок у Києві.

За її словами, "важливо, щоб передусім коаліція домовилася про ті гідні кандидатуру, які мають бути представлені на посади в ЦВК, і всі політичні сили знайшли консенсус, щоб оновити склад ЦВК".